Realme Narzo 9i esce allo scoperto: cosa sappiamo sul device?

Le specifiche di Realme Narzo 9i finiscono in rete grazie a un leak che ne anticipa le caratteristiche a pochissimi giorni dal lancio. Secondo le informazioni pubblicate in rete dal sempre affidabile leaker Mukul Sharma, il device del colosso cinese dovrebbe arrivare sul mercato in due varianti cromatiche – Prism Blue e Prism Black – e con una scheda tecnica da medio-gamma puro.

Ecco le specifiche leak di Realme Narzo 9i

Realme Narzo 9i è atteso al lancio con 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno con possibilità di estenderne la dimensione grazie alle microSD. Sotto la scocca (possibilmente in plastica) dovrebbe trovare posto il processore Qualcomm Snapdragon 680, mentre per il display frontale è atteso un pannello da 6.6 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, risoluzione Full HD+ e una fotocamera punch hole – insomma, la classica composizione di uno smartphone di fascia media.

Posteriormente il device dovrebbe montare una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP, sensore secondario ultra grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP; frontalmente è atteso un sensore da 16 MP. Per quanto riguarda la batteria, invece, si considera l'introduzione di un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica da 33 W e, infine, come sistema operativo, Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0.

Si ritiene che il device venga presentato tra non molto durante il lancio della serie Realme 9: vi terremo informati non appena ci saranno informazioni aggiuntive.