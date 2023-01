Realme Narzo 50i Prime: BUDGET PHONE di punta a prezzo SHOCK (96€)

Se in ambito smartphone il tuo solo e unico obiettivo è quello di acquistare un device con il miglior rapporto qualità/prezzo per risparmiare il più possibile, allora non devi assolutamente perdere questa offerta di Amazon che ha come protagonista il miglior budget phone degli ultimi mesi: Realme Narzo 50i Prime.

Infatti, con uno sconto del 31% che fa precipitare il prezzo di vendita ad appena 96€, il device a marchio Realme è pronto a soddisfare le tue personali esigenze senza impensierire il tuo portafogli.

Realme Narzo 50i Prime costa davvero pochissimo su Amazon: che affare

A meno di 100€ hai finalmente l’opportunità di stringere tra le mani un device sapientemente ottimizzato per rispondere alle esigenze quotidiane senza mai un passo falso: è perfetto per telefonare, navigare in rete, chattare sui social con i tuoi amici, ascoltare la musica, guardare video, scattare foto e registrare video da condividere online.

Il device monta uno schermo ad alta risoluzione da 6.5 pollici con una fotocamera frontale per selfie di qualità da condividere rapidamente sui social, mentre sotto il cofano un processore octa core super ottimizzato si occupa di avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno nelle tue operazioni quotidiane.

Super sottile e con una batteria da ben 5000 mAh in grado di accompagnarti per un giorno intero di utilizzo senza alcuno sforzo, lo smartphone super economico di Realme monta una fotocamera posteriore da 8 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di buona qualità.

Insomma, ad appena 96€ Realme Narzo 50i Prime è senza ombra di dubbio la soluzione adatta per chi vuole risparmiare ma senza brutte sorprese; se lo acquisti adesso ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

