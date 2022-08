Realme Narzo 50i Prime a 119€: tutta SOSTANZA, mini prezzo

Realme Narzo 50i Prime in sconto è un affare. Uno smartphone base di gamma, perfetto per tutti i giorni, ma che non delude le aspettative. Il compromesso fra prezzo, sostanza e qualità è possibile: basta scovare le occasioni giuste, proprio come questa. Un dispositivo con design elegante e accattivante, buone prestazioni e una batteria enorme da ben 5000 mAh.

Dual SIM, slot dedicato all’espansione di memoria che non sacrifica in alcun modo l’esperienza con doppia SIM, processore octa core e ampio display da 6,5″. Spendere poco per un dispositivo non significa necessariamente ottenere poco: basta cogliere il momento giusto per fare un affare. Completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrarti questo eccezionale device a 119€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di un’occasione a tempo.

Realme Narzo 50i Prime: è il momento di sceglierlo

Il dispositivo ideale per te, che non vuoi affatto investire ingenti cifre per comprare lo smartphone nuovo, ma – allo stesso tempo – sei deciso a non scegliere un fermacarte. Sotto la scocca di questo device c’è un processore octa core, affiancato da 3GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione espandibili fino a 1TB.

Ancora, non manca un’enorme batteria da 5000 mAh, pronta a garantirti più di un giorno di utilizzo senza alcun problema e stando ben lontano dal caricatore. Puoi divertirti a navigare su Internet, sui social oppure giocare o scattare foto, senza curarti della percentuale della batteria che scende (troppo) velocemente.

Di ampio, su questo elongate device c’è anche il display: un interessante pannello da 6,5″ che ben si presta a qualsiasi tipologia di attività. Insomma, il tuo prossimo smartphone super economico non sarà una delusione. Scegli adesso a 119€ circa l’eccellente Realme Narzo 50i Prime, ma sii veloce a completare l’ordine perché si tratta di un’offerta a tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.