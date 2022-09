Realme Narzo 50A, budget phone DEFINITIVO a prezzo REGALO (139€)

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone super economico ma non sai quale modello scegliere? Questa offerta di Amazon ti dà la possibilità di mettere le mani sul valido e popolare Realme Narzo 50A Prime, un device spesso etichettato come il punto di riferimento in questa fascia di prezzo per via del suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Infatti, nonostante il prezzo di appena 139€ con il 18% di sconto, il device ha tutte le carte in regola per offrirti una buona esperienza di utilizzo e soddisfare le tue personali esigenze. Realizzato con materiali di buon livello e con un design giovanile, lo smartphone di Realme monta un buon pannello da 6.6 pollici ad altissima risoluzione.

Appena 139€ su Amazon per l’ottimo budget phone Realme Narzo 50A Prime: affare d’oro

Sotto il cofano è presente un processore octa core pensato per avviare in un istante tutte le tue applicazioni, mentre la batteria da ben 5000 mAh è sapientemente ottimizzata per garantirti tante ore di utilizzo durante il giorno. La fotocamera tripla posteriore, inoltre, monta un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per assicurarti scatti ad alta risoluzione e video di buona qualità.

Non perdere altro tempo e prendi al volo questa occasione per acquistare lo smartphone economico di Realme a un prezzo ancora più vantaggioso. Solo oggi, e solo se lo metti adesso nel carrello, il device di Realme ti arriva a casa al prezzo più economico di sempre con tanto di consegna rapida in 1 giorno e con spedizione gratuita con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.