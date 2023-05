realme Narzo 50 5G: sconto SHOCK della domenica su Amazon (-35%)

La domenica si infiamma con una strepitosa offerta di Amazon sul popolarissimo budget phone realme Narzo 50 5G. Oggi, infatti, grazie a uno sconto immediato del 35%, ti bastano appena 129€ per mettere le mani su un device in grado di soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Sottile, leggero e con un design piacevole e giovanile, lo smartphone a marchio realme monta un validissimo pannello super smooth a 90 Hz ad altissima risoluzione (Full HD+) con una fotocamera frontale per selfie di qualità.

realme Narzo 50 5G costa una sciocchezza su Amazon: offerta shock

Alimentato da una mega batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida, lo smartphone del colosso cinese monta anche un potente processore octa core con tanto di modem 5G per navigare a massima velocità in rete.

Ideale per telefonare, chattare sui social, navigare in rete, guardare video e molto altro ancora, realme Narzo 50 5G monta anche una fotocamera posteriore multipla con un sensore principale da 48 MP con IA per foto e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Allora, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone economico di realme ora che ti costa davvero poco: appena 129€ per un device con queste caratteristiche è un’occasione unica da non lasciarsi scappare. Inoltre, se lo acquisti adesso, realme Narzo 50 5G ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

