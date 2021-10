Realme Narzo 30, sconto di 50 euro grazie a questa Offerta Amazon

Il Realme Narzo 30 si trova in offerta su Amazon a 169€, con il 23% di sconto e un risparmio effettivo di ben 50 euro rispetto al prezzo solito.

Disponibile in colorazione Argento o Blu, Realme Narzo è uno degli ultimi arrivati tra i dispositivi del brand cinese. Si tratta di un device di fascia media dall'ottimo rapporto qualità prezzo, meno di 200 euro per uno smartphone con display da 6.5 pollici con refresh rate a 90Hz, 128GB di memoria interna e fotocamera principale da 64 megapixel.

Non manca il supporto alle reti 5G di ultima generazione, l'NFC per effettuare pagamenti via Google Pay e la possibilità di installare due schede SIM. La parte frontale dello smartphone è dominata da un ampio display da 6.5 pollici, che lascia spazio ad un piccolo foro in alto a sinistra per la fotocamera selfie, mentre sul retro è presente una fascia in materiale lucido a contrasto con la finitura opaca della scocca posteriore.

Narzo 30 è compatibile con la ricarica rapida e la batteria da ben 5.000 mAh è più che sufficiente per oltre 1 giorno e mezzo di utilizzo intenso.

Oggi Realme Narzo 30 5G è disponibile in offerta su Amazon a 169€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.