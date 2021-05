Realme Narzo 30 5G sbarca in Italia e ti permette di mettere in tasca uno smartphone potente e completo al prezzo di un entry level, soprattutto se approfitterai della promozione di lancio. Infatti, comprandolo sullo store ufficiale di Aliexpress al prezzo di 169$, che al cambio del momento sono 137€ circa.

Realme Narzo 30 5G in Italia: promo senza precedenti

Bello e completo, è il device perfetto per chi cerca non un modesto equilibrio fra qualità e prezzo, ma molto di più. Infatti, è difficile pensare che – con poco più di 130€ – si possa avere un battery phone (batteria da 5000 mAh), un device con schermo dotato di refresh rate da 90Hz e anche la connettività 5G.

Basterebbero queste tre caratteristiche a rendere il prezzo fino troppo basso, ma c'è molto di più: c'è una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48MP, affiancato da uno in bianco e nero e uno per le macro.

Non manca il supporto dual SIM, con ingresso per microSD a parte, che per questo Realme Narzo 30 5G è fondamentale e sai perché? La memoria ROM può diventare della RAM virtuale all'occorrenza: questo significa che il tuo smartphone andrà ancora più veloce.

E a proposito di velocità, non è trascurabile il cuore pulsante di questo device: il processore Mediatek Dimensity 700, supportato da 4GB di RAM e ben 128GB di storage interno. Il software è invece Android 11, sotto interfaccia utente Realme UI 2.0.

Insomma, questo Realme Narzo 30 5G arriva in Italia assolutamente non in punta di piedi: è pronto a sfidare la concorrenza e lo fa partendo con un prezzo impressionante. La promozione sarà attiva sullo store ufficiale di Aliexpress dal 26 al 28 maggio 2021 e ti permetterà di avere il device a 169$ invece di 219$. Potrai scegliere fra i colori Racing Silver o Racing Blue e le spedizioni sono rapide e gratis. Attento però: sii rapido perché le scorte sono limitate!

Il nostro consiglio è quello di segnarti il link della promozione e verificare se la promozione è attiva a partire dal 26 maggio.

