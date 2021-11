Realme Narzo 30 5G: costa meno di 200€ ma non manca nulla

Realme Narzo 30 5G è lo smartphone di fascia economica che stavi cercando. Bello, completo di tutto e di design ti fa godere di un'esperienza che non scende a compromessi e che, soprattutto, non richiede una spesa economica elevata. In promozione al Black Friday 2021 di Amazon, infatti, lo acquisti grazie a un ribasso del 10% che fa scendere il prezzo conclusivo ad appena 177,76€. Io se fossi in te non perderei tempo!

Qualità alla mano: Realme Narzo 30 5G

Realme Narzo 30 5G ti cattura fin dal primo momento in questa magnifica colorazione argento. Nonostante appartenga alla fascia economica di dispositivi, al suo interno ha una scheda tecnica completa che per un utilizzo quotidiano è molto più che soddisfacente.

Ad esempio puoi fare affidamento su un display da 6,5 pollici in elevata risoluzione con cui non solo navighi tra le app in modo fluido, ma ti godei anche in contenuti video in definizione di tutto rispetto.

Per poter essere scattante e veloce, al suo interno trovi un processore MediaTek Dimensity 700 a cui vengono abbinati ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria. Lo smartphone, inoltre, supporta la connettività 5G, è Dual SIM e comprende il sensore NFC.

Praticamente non gli manca nulla considerando altresì il sensore principale da 48 megapixel e la ricarica rapida da 18W.

Senza parole, vero?