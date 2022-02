Samsung chi? Realme fa mangiare la polvere al colosso hi-tech

Dopo aver scoperto la singolare colorazione camaleontica della serie Realme 9 Pro presto in arrivo in Europa, torniamo a parlare del colosso cinese per via dell’ultimo rapporto relativo al mercato indiano degli smartphone durante il Q4 2021: Realme fa mangiare la polvere a Samsung e si posiziona in seconda posizione nel secondo (e importante) mercato mobile più grande sulla faccia della Terra. Come ben sappiamo la serie numerica da Realme ha registrato un incredibile +570% in Europa, e nel mercato indiano non è da meno con il suo +20% YoY rispetto al Q4 2020 che gli ha permesso di conquistare il 17% di market share e sorpassare (seppur di poco) Samsung.

Realme alla conquista del mercato indiano degli smartphone durante il Q4 2021

Counterpoint mette nero su bianco l’incredibile parabola di Realme in un mercato estremamente complesso e ricco di device di fascia media spesso venduti a prezzi molto concorrenziali, ma evidentemente la strategia della compagnia ha ripagato gli importanti sforzi facendole fare un balzo del +6% YoY. Madvah Sheth, CEO di Realme, descrive la crescita della compagnia con queste parole:

La nostra crescita negli ultimi tre anni è la dimostrazione dell’amore dei nostri utenti verso il brand. Si da quando Realme è stata creata, tutti i nostri sforzi sono stati profusi per portare tecnologie avanzate agli utenti e fornire loro le migliori esperienze. Abbiamo raggiunto alcuni traguardi molto importanti durante il 2021 ed essere il secondo marchio più grande nel quarto trimestre 2021 è modo perfetto per concludere l’anno

Il brand ha chiaramente fame e voglia di crescere: quanto impiegherà Realme ha raggiungere la prima posizione della classifica e conquistare il titolo di re degli smartphone in India?