Hai voglia di acquistare uno smartwatch? Quello prodotto da Realme, il S-207, è in offerta su Amazon a soli 58,99€. Il ribasso del 12% si traduce in uno sconto effettivo di 8,31€ che rende l’acquisto più economico.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Smartwatch Realme: cosa bisogna sapere

Semplice e con un design casual, lo smartwatch Realme è adatto sia a polsi maschili che femminili. Nella sua colorazione nera assume un aspetto adatto ad ogni occasione.

La cassa circolare custodisce al suo interno un display IPS da 1.3 pollici per una visione dei contenuti nitida e dettagliata. Il touch screen a colori rende l’esperienza arricchita e facile da personalizzare. La luminosità automatica, invece, rende la lettura delle informazioni sempre perfetta.

I vari sensori contenuti al suo interno consentono di ottenere rilevazioni accurate. Sono presenti i monitoraggi della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue e del sonno.

Sul lato fitness, invece, sono preinstallate 16 modalità sportive tra le quali possono essere annoverate il nuoto, la corsa, il calcio, la bicicletta e la camminata. In ogni caso il wearable rileva tutte le prestazioni e le annota per rendere noti dati come calorie bruciate e chilometri percorsi.

Sono presenti altresì due funzioni degne di nota che sono la meditazione e le notifiche che ricordano di bere l’acqua.

La batteria ha una durata di circa due settimane con un utilizzo comune delle varie funzioni. La ricarica avviene mediante una base magnetica.

Tra le altre features ricordiamo la resistenza all’acqua IP68, il rivestimento in Gorilla Glass e le notifiche smart.

Puoi acquistare lo Smartwatch S di Realme su Amazon a soli 58,99€ nella colorazione nera. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso alternativo, le consegne sono sempre gratuite per chi effettua il primo ordine o per chi sceglie il punto di ritiro come opzione.

