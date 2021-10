Realme: la videocamera di sicurezza è UNICA, 28€ su Amazon

La videocamera di sicurezza di Realme è un vero e proprio spettacolo. Un piccolo concentrato di tecnologia, con tutto quello che serve per controllare gli ambienti mentre non ci sei. Visione a 360 gradi, audio bidirezionale, visione notturna, connessione WiFi e un sacco di funzioni da gestire attraverso l'apposita applicazione. Ora su Amazon lo prendi a gran prezzo: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 28€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. In confezione ricevi anche gli adesivi per la personalizzazione!

Realme: videocamera di sicurezza in gran sconto su Amazon

Bello e particolare, questo gioiellino del celeberrimo brand ha un cuore tecnologico, che ti offre una serie di strumenti perfetti per controllare la casa mentre non ci sei.

Collegalo in WiFi alla rete Internet di casa e configuralo rapidamente attraverso l'applicazione per Android e iOS. Da quel momento in poi, hai il pieno controllo del dispositivo e non solo. Infatti, quando non sei a casa puoi controllare in ogni momento cosa accade: recevi anche una notifica sullo smartphone in caso di movimenti o suoni particolari mentre non ci sei.

Grazie all'audio bidirezionale, non solo puoi ascoltare tutto quello che accade dov'è posizionato il dispositivo, ma puoi anche intervenire e far sentire la tua voce nell'ambiente dov'è posizionato il dispositivo.

Il sensore della videocamera ti garantisce una qualità d'immagine in FHD e può ruotare a 360 gradi, permettendoti così di vedere cosa succede tutt'intorno. Visione perfetta anche di notte: grazie alla tecnologia infrarossi, non importa se non ci sono altre fonti luminose.

Per finire, massima attenzione alla privacy: quando sei a casa, puoi disattivare attraverso interruttore fisico il sensore.

Un dispositivo bello, completo e super ricco di funzionalità: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per portare a casa questa super videocamera di Realme a gran prezzo da Amazon. Solo 28€ circa appena con spedizioni rapide e gratis.