Realme GT6 (8/512GB): nuovo, potente e già in offerta a 629€ (-21%)

E’ appena uscito e si è già guadagnato il titolo di miglior “flagship killer” del 2024. E’ anche già in offerta su Amazon ad un prezzo davvero ghiotto. Parliamo ovviamente del nuovissimo Realme GT6 nella versione più performante, con ben 12GB di RAM e un capiente storage da 512GB. Il chipset? E’ il potente Snapdragon 8 Gen 3 di ultima generazione. La fotocamera è ottima e poi c’è anche la ricarica ultra-rapida. Il tutto a soli 629 invece di 799 euro.

Con un display AMOLED da 6,78 pollici e una risoluzione WQHD+, il dispositivo offre colori vividi e dettagli nitidi. Il cuore del GT6 è il chipset Snapdragon 8s Gen 3, abbinato a 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, garantendo prestazioni eccezionali per qualsiasi applicazione.

Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore con sensori da 50 MP, perfetta per scattare foto di alta qualità in diverse condizioni di luce. La fotocamera frontale da 32 MP è perfetta per selfie nitidi e videochiamate di qualità. La batteria da 5500 mAh assicura un’ottima autonomia, mentre la ricarica rapida a 120W permette di ripristinare l’energia in pochissimi minuti.

Nel complesso, offre un eccellente equilibrio tra design elegante, prestazioni potenti e caratteristiche avanzate. Non ti serve un top di gamma, o meglio: ti serve, ma senza per questo dover spendere 1000€. E il Realme GT6 fa proprio questo: prestazioni da primo della classe a soli 629€. Ma a questo prezzo ne rimangono solo due: acquistalo subito e non fartelo rubare dagli altri clienti di Amazon!