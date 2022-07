Realme GT2 Explorer Master Edition è qui e rivoluziona tutto, di nuovo

Dopo le numerose indiscrezioni, leak e teaser ufficiali, in queste ore è stato finalmente presentato il potentissimo smartphone Android Realme GT2 Explorer Master Edition, il primo in assoluto di Realme a montare il nuovissimo processore di fascia premium Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Come avevamo avuto modo di scoprire nei giorni scorsi, il nuovo device del colosso cinese ha tutte le carte in tavola per competere con i top di gamma del momento – come la serie Samsung Galaxy S22, talaltro in offerta su Amazon – sotto tutti i punti di vista.

Realme GT2 Explorer Master Edition: design e caratteristiche

Ci sono molte cose che rendono il GT2 Explorer Master Edition di Realme un device straordinario, come ad esempio la presenza per la prima volta della RAM LPDDR5X che offre fino al 20% in più di potenza rispetto alla generazione passata. Frontalmente il device monta uno straordinario pannello AMOLED da 6.7 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, copertura colore del 100% della gamma DCI P3 e sensore di impronte integrato.

Il telaio è realizzato in alluminio riciclato e dispone anche di due grillati magnetici lungo il frame laterale per garantire una esperienza di gioco di alto livello. Sotto il telaio trova posto una batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W su cavo capace di raggiungere il 100% di carica in appena 25 minuti, mentre sul retro il sensore triplo monta il potente sensore Sony IMX766 da 50 MP, un sensore Samsung JN1 da 50 MP con FOV di 150° e un sensore microscopico da 2 MP con zoom 40x.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 × 1080 pixel con copertura del 100% della gamma colore DCI P3, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con un sensore principale Sony IMX766 V2.0 da 50 MP con OIS e apertura f/1.88, un sensore ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 MP con FOV di 150° e apertura f/2.2, sensore microscopico da 2 MP con zoom 40x;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.5;

USB Type-C audio, speaker stereo, Dolby Atmos e supporto Hi-Res Audio;

Dimensioni: 161.3 × 74.3 × 8.17 mm;

Peso: 195 grammi;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo e NFC;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme sarà disponibile all’acquisto in Cina dal prossimo 19 luglio nelle colorazioni Wilderness, Snowfield e Black Beach ai seguenti prezzi:

8+128 GB a circa 520 euro al cambio;

8+256 GB a circa 560 euro al cambio;

12+256 GB a circa 590 euro al cambio.

Per il momento non si è fatta menzione dell’eventuale disponibilità per i mercati esteri, ma è molto probabile che la compagnia lo porterà anche in Occidente (e in Italia) nel prossimo futuro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.