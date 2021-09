Il Realme GT Neo2 è pronto per essere svelato il prossimo 22 settembre in Cina. Prima del debutto, il produttore cinese ha rivelato gradualmente le caratteristiche chiave del terminale in questione. Oggi invece, ci suggerisce cosa aspettarsi dal display dello smartphone flagship killer.

Realme GT Neo2: cosa sappiamo del pannello?

È già noto attraverso l'elenco TENAA e altre fughe di notizie che Realme GT Neo2 vanterà un display AMOLED da 6,62 pollici con un design a perforazione (con un foro sullo schermo, in pratica). Questo supporterà una risoluzione Full HD+ di 1080 x 2400 pixel e un rapporto di aspetto 20:9.

La compagnia ha confermato che sarà un'unità E4 AMOLED, capace di consumare il 15% in meno di energia rispetto alla generazione precedente. Non di meno, offrirà una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz, una frequenza di campionamento del tocco di 600 Hz, 1300 nit di luminosità, rapporto di contrasto 5000000: 1, oscuramento a 10240 livelli, oscuramento CC e protezione Gorilla Glass 5. Per la sicurezza dei dati, sarà integrato con uno scanner di impronte digitali in-display.

All'inizio di questa settimana, Realme aveva confermato che il GT Neo2 sarebbe stato dotato del chipset Snapdragon 870, di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 65 W e un sistema di raffreddamento con nucleo di ghiaccio di diamante.

Altri rapporti hanno rivelato che il prodotto del sub brand di OPPO presenterà una snapper selfie da 16 megapixel e una tripla fotocamera così ripartita: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel. Il gadget dovrebbe essere dotato di un massimo di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione in Cina.

Un recente leak ha affermato che potrebbero esserci due differenti processori sotto la scocca: da un lato potremmo trovare il Dimensity 1200-AI di MediaTek, dall'altro invece, lo Snapdragon 870 di Qualcomm.

