Realme GT Neo 3T è ufficiale: display STREPITOSO e ricarica fulminea

Dopo l’ultimo giro di indiscrezioni degli ultimi giorni, in queste ore Realme GT Neo 3T è stato finalmente annunciato con una scheda tecnica e un design che ripercorrono i leak passati e che delineano con precisione i contorni di un device di fascia media con un incredibile rapporto qualità/prezzo.

Anche questa volta, infatti, il nuovo smartphone di Realme punta a conquistare l’interesse degli utenti con una scheda tecnica molto interessante e un prezzo di listino altrettanto competitivo almeno sulla carta, in attesa di vedere come si posizionerà sul nostro mercato.

Realme GT Neo 3T: design e caratteristiche

Realme GT Neo 3T monta un promettente display AMOLED da 6.62 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, supporto all’HDR10+, copertura del 100% della gamma colora DCI-P3 e una luminosità massima di 1300 nit. Sulla carta si tratta di un display molto valido e sicuramente in grado di garantire una buona esperienza di utilizzo in ogni contesto, anche in condizioni di scarsa luminosità.

Sotto la scocca è presente il potente processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8 GB di RAM LPDDR5 e 120/256 GB di spazio interno UFS 3.1, praticamente la stessa configurazione che troviamo sull’ottimo Xiaomi 12X in forte sconto su Amazon, mentre per quanto riguarda l’autonomia si fa affidamento a un modulo da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo in grado di raggiungere il 100% di carica in appena 36 minuti.

Sul retro, invece, è presente un modulo fotografico triplo costituito da un sensore principale da 64 MP (f/1.79), un sensore grandangolare da 8 MP (f/2.2) con FOV di 119° e un sensore macro da 2MP (f/2.4); frontalmente la fotocamera punch hole fa affidamento su un sensore da 16 MP. Ovviamente presente la piena connettività al 5G mentre come sistema operativo è disponibile fin da subito Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Scheda tecnica

Display da 6,6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, HDR10+, frequenza di campionamento del tocco a 360 Hz, luminosità fino a 1300 nit e copertura del 100% della gamma colori DCI-P3;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con 8 GB di RAMP LPDDR5 e 128/256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP (f/1.79), un sensore grandangolare da 8 MP (f/2.2) con FOV di 119° e un sensore macro da 2MP (f/2.4);

Fotocamera frontale con un sensore da 16 MP;

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/GLONASS/Navic/QZSS/Galileo, NFC, USB Type-C;

Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo;

Dimensioni: 162,9 × 75,8 × 8,65 mm;

Peso: 194,5 grammi;

Jack per le cuffie, radio FM e supporto Dolby Atmos;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Realme è disponibile nelle colorazioni Flash Yellow, White e Shadow Black nelle seguenti configurazioni:

8+128 GB a circa 440 euro al cambio;

8+256 GB a circa 480 euro al cambio.

Per quanto riguarda il lancio nel mercato internazionale, compreso quello italiano, il device sarà disponibile già a partire da questa settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.