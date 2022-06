Realme GT Neo 3T ha voglia di mostrarsi: sketch e render ufficiali

Realme GT Neo 3T, il nuovo smartphone di fascia medio alta di Realme in arrivo l’8 giugno, è nuovamente protagonista di una interessante indiscrezione grazie alla pubblicazione in rete di alcuni sketch e render ufficiali.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate dal sempre ben informato tipster Abhishek Yadav su Twitter, scopriamo che il nuovo smartphone del colosso cinese monterà un telaio posteriore con un singolare design a mo’ di scacchiera del tutto simile allo smartphone Realme Q5 Pro; un tassello aggiuntivo che sottolinea l’eventualità che il modello GT Neo 3T non sarà altro che un rebrand.

Alcuni sketch e render ufficiali svelano il design finale di Realme GT Neo 3T

Design a parte, il nuovo device di Realme avrà dalla sua un scheda tecnica di tutto rispetto considerando gli ultimi rumor pubblicati in rete. In tutta probabilità sarà presente un bel pannello AMOLED Samsung E4 da 6.62 pollici a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato.

Sotto la scocca è molto probabile che sarà introdotto il processore di fascia medio-alta Qualcomm Snapdragon 870 con supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico si parla di un sensore principale da 64 MP affiancato da altri due sensori rispettivamente da 8 MP (ultra grandangolare) e da 2 MP (macro/di profondità).

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sul device come il prezzo di lancio e la disponibilità per il nostro Paese, Xiaomi 12X, un altro ottimo device con lo Snapdragon 870, è in offerta su Amazon con uno sconto del 20%.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display AMOLED Samsung E4 da 6.62 pollici a risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e sensore di impronte integrato;

Processore Qualcomm Snapdragon 870 con supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio interno;

Fotocamera posteriore con un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro/di profondità da 2 MP;

Fotocamera frontale da 16 MP;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 150W;

Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0.

