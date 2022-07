Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition arriva su eBay: pazzesca

Per la prima volta in vendita in Italia arriva il nuovissimo Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. In vendita nel primo store Realme, è disponibile in esclusiva e per la prima volta su eBay. Si tratta di una edizione speciale prodotta in quantità limitata. Se anche tu sei un appassionato dell’iconico personaggio giapponese non devi lasciartelo scappare.

Probabilmente sei ancora in tempo ad aggiudicarti il nuovo Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. Mettilo nel carrello a soli 499,99 euro, ma sbrigati prima che finisca in sold out. Con eBay, selezionando il metodo PayPal, potrai dividere l’importo in 3 comode rate. Non dovrai fornire nessuna garanzia per questo mini finanziamento, ma attivare solamente l’opzione direttamente sul tuo conto PayPal.

Non solo questa versione speciale è davvero bella esteticamente, ma presenta anche caratteristiche spettacolari lato tecnologia offerta. Pensa che ricaricherai il tuo nuovo smartphone da 0% al 50% in soli 12 minuti grazie alla ricarica SuperDart da 80W e la batteria da 5.000 mAh. Avrai anche la possibilità di scegliere la tua animazione di ricarica personalizzata.

E con un semplice tocco di pulsante otterrai potenza aggiuntiva da sfruttare in qualsiasi occasione. Infatti, la modalità GT 3.0 aumenterà la frequenza di aggiornamento e la frequenza di campionamento del tocco per regalarti un’esperienza di gioco più fluida e reattiva. Trasformerai le vibrazioni in 4D per un effetto coinvolgente e sprigionerai la potenza dei doppi altoparlanti stereo Dolby Atmos.

Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition: acquistalo subito su eBay

Se sei un appassionato di Dragon Ball Z allora non devi perderti di certo l’edizione speciale del Realme GT NEO 3T dedicata proprio a questo personaggio famoso dei cartoni animati giapponesi. Un’occasione unica che ha inaugurato il primo negozio Realme in Italia su eBay, il colosso dello shopping online.

Dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, sprigiona potenza sotto tutti i punti di vista. Tutto sarà più veloce e fluido. Inoltre, il multitasking con questo smartphone di alto livello è un gioco da ragazzi. In più non dovrai temere che si possa surriscaldare perché il sistema di raffreddamento a vapore in acciaio inox Plus manterrà la temperatura ottimale per un utilizzo intensivo ancora migliorato.

Lato design, lo smartphone è brandizzato da ogni lato. La scocca esterna è ricca di elementi artistici che riconducono immediatamente l’osservatore ai classici personaggi di Dragon Ball Z. Il sistema operativo è anch’esso personalizzato con icone dedicate proprio a questo cartone animato. Insomma, nessun dettaglio è stato trascurato.

Non perdere questa speciale occasione. Metti nel carrello il potente e unico Realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition a soli 449,99 euro. Pochi pezzi, edizione limitata e tanta potenza sono gli ingredienti giusti per fare un investimento che potrebbe crescere di valore nel tempo. Non stai comprando un semplice smartphone, ma una vera e propria icona.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.