realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition a prezzo SBRICIOLATO su eBay

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition è uno smartphone che ti incuriosisce da un po’? Bene, è il momento per accaparrartelo a ottimo prezzo. Infatti, il potente dispositivo è in sconto su eBay in occasione del lancio del film di animazione che vede i celeberrimi Super Sayan come protagonisti.

Solo per pochi giorni, o fino a esaurimento anticipato delle scorte, puoi portarlo a casa a 449,99€ invece di 499,99€. Completa adesso l’ordine per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in una manciata di giorni.

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition: uno smartphone unico, ora in sconto

Un prodotto certamente non per tutti, questo device. Uno smartphone che va apprezzato per la sua personalizzazione, innanzitutto, e subito dopo per le ottime prestazioni che è in grado di offrire. Sotto la scocca c’è il potente processore Qualcomm Snapdragon 870 con supporto al 5G. A supportare il lavoro del SoC ci sono 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione.

Eccellente l’autonomia energetica, che può contare su una batteria da 5000 mAh e su un sistema di ricarica super rapida da 80W. Spettacolare l’ampio display AMOLED, con refresh rate da 120Hz, affiancato da due speaker audio, pronti a garantire un’esperienza stereo spettacolare.

Sul posteriore, un comparto fotografico composto da 3 sensori, con il principale da 64MP: perfetto per realizzare ottime foto in qualsiasi condizione di luminosità. La selfie camera è invece da 16MP.

Insomma, uno smartphone bellissimo fuori e potentissimo dentro. realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition a questo prezzo è un eccellente affare. Completa l’ordine al volo da eBay per accaparrartelo a 449€ con spedizioni assolutamente gratuite. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità della promozione e delle scorte è limitatissima.

