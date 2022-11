Realme GT Neo 2: tripla cam da 64MP, iper display e molto altro (-27%)

L’ottimo Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon con il 27% di sconto (risparmio netto di 119€) è la migliore occasione che ti possa capitare per acquistare un device bello, veloce, potente, con una super fotocamera e in grado di tenere testa a device che costano anche il doppio se non il triplo.

Ad appena 329€, infatti, il device di Realme ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze e regalarti in ogni momento della giornata una esperienza di utilizzo super appagante.

Che offerta quella di Amazon per acquistare l’ottimo Realme GT Neo 2

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un design apprezzabile, frontalmente trova posto un bellissimo pannello AMOLED super fluido, ad altissima risoluzione e con tanto con supporto all’HDR 10+ per un contrasto sempre eccellente e colori super brillanti.

Sotto il cofano, inoltre, un potentissimo processore octa core 5G di Qualcomm ti garantisce sempre estrema rapidità nell’utilizzo di Android e nell’avvio di tutte le applicazioni di cui hai bisogno, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 65W ti offre la possibilità di utilizzare il telefono per un giorno interno dopo appena 36 minuti di carica.

La ciliegina sulla torta è la fotocamera posteriore: le tre lenti vedono la presenza di un sensore principale da ben 64 MP per scatti eccellenti e video ad altissima risoluzione in ogni momento della giornata.

Ad appena 329€, con un risparmio di ben 119€, è davvero la tua occasione d’oro per mettere le mani su uno smartphone Android che saprà regalarti tantissime soddisfazioni sin dal primo avvio. Se lo acquisti adesso ti arriva a casa in appena 1 giorno con le spedizioni rapide incluse nel prezzo con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.