Realme GT Neo 2, super batteria e fotocamera tripla a prezzo WOW

Inutile girarci intorno: Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon con lo sconto del 31% è già di per sé un’occasione che non puoi assolutamente farti scappare di mano se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android di un certo livello.

Ad appena 308€, infatti, lo smartphone del colosso cinese ha tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue personali esigenze: è bello, è realizzato con materiali di buon livello e monta un hardware di ultima generazione.

Questa offerta di Amazon su Realme GT Neo 2 è la tua occasione d’oro, non fartela scappare

Lo smartphone di Realme monta uno spettacolare display AMOLED ad altissima risoluzione: la perfetta calibrazione dei colori ti assicura un’esperienza di utilizzo di un certo livello, mentre il supporto al refresh a 120 Hz si occuperà di rendere ogni animazione fluida e senza mai un lag.

Sotto il cofano trova posto uno dei più potenti e ottimizzati processori Qualcomm octa core degli ultimi anni, mentre per quanto riguarda l’autonomia è presente il supporto alla ricarica rapida da 65W che ti garantisce tantissime ore di utilizzo anche a fronte di 30 minuti di ricarica. Sul retro, inoltre, la fotocamera tripla dispone di un potente sensore principale da 64 MP per foto sempre ad alta risoluzione e video a qualità cinematografica.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Realme fintanto che puoi acquistarlo con il 31% di sconto: a questo prezzo ti assicuriamo che sarà in grado di soddisfare ogni tua necessità sotto tutti i punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.