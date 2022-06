Realme GT Neo 2, smartphone AL TOP a prezzo MINI (-33% su eBay)

Realme GT Neo 2 in offerta su eBay con il 33% di sconto è una di quelle occasioni che non bisogna mai lasciarsi scappare, a maggior ragione se hai necessità di mettere le mani su un device con un rapporto qualità/prezzo superlativo.

Ad appena 299€, infatti, lo smartphone di Realme è quello che in molti definiscono come uno tra i migliori esponenti della fascia media grazie alla sua scheda tecnica potente, il design curato sotto ogni punto di vista e una fotocamera perfetta in ogni situazione.

Realme GT Neo 2 crolla su eBay ad appena 229€: cosa stai aspettando?

Lo smartphone di Realme è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze e lo fa grazie a un sapiente mix di tecnologia e design. Frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per animazioni sempre fluide, mentre il potente processore octa core di Qualcomm avvia ogni applicazione in un istante.

La batteria, inoltre, può contare sulla ricarica rapida da 65W su cavo.

Dimenticati di quando dovevi aspettare ore intere per tornare a utilizzare il tuo smartphone: qui bastano appena 30 minuti per tante ore di autonomia. Sul retro una fotocamera tripla con sensore principale da 64 MP è in grado di scattare foto eccezionali e video a qualità cinematografica, merito anche della IA (Intelligenza Artificiale) che modifica in presa diretta le immagini per garantirti sempre un risultato ottimale.

Non lasciarti scappare questa incredibile occasione e metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Realme fintanto che puoi riceverlo a casa con lo sconto del 33%; imparerai fin da subito che non è necessario spendere centinaia e centinaia di euro per stringere tra le mani un telefono bello, potente e capace di scattare foto di alto livello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.