Realme GT Neo 2, lo STUPENDO medio gamma a prezzo REGALO (-40%)

Realme GT Neo 2 è senza ombra di dubbio uno dei medio gamma più riusciti al colosso cinese e, proprio in queste ore, abbiamo scovato una incredibile offerta su eBay che vede il device con il 40% di sconto per la prima volta in assoluto.

Ad appena 269€, infatti, il device di Realme ha dalla sua un design e una scheda tecnica che è quasi impossibile trovare su altri device in questa fascia di prezzo.

Realme GT Neo 2 crolla di prezzo su eBay con un incredibile sconto del 40%

Senza mezzi termini lo smartphone di Realme soddisfa tutto ciò che puoi chiedere da un device di fascia media, solo che ti costa quanto uno dei tanti device economici disponibili sul mercato. Frontalmente trova posto un glorioso display AMOLED ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, due caratteristiche che sottolineano l’anima “pro” del device, mentre sotto il cofano è presente un potente processore octa core di Qualcomm con 8 GB di RAM e 128 GB di RAM per avviare tutte le applicazioni che vuoi in un battito di ciglia, anche i giochi più pesanti.

Difficile non sottolineare anche l’ottimo modulo batteria da 5000 mAh e il pieno supporto alla ricarica rapida da 65W che ti assicura tantissime ore di utilizzo dopo appena 30 minuti di carica, mentre la fotocamera tripla posteriore con il sensore principale da 64 MP ti garantisce scatti di qualità e video cinematografici con l’esclusiva intelligenza artificiale di Realme.

Non perdere questa ottima occasione e acquista subito l’ottimo smartphone di Realme a un prezzo unico e irripetibile con uno sconto del 40% sul prezzo di listino. Una volta ricevuto saprà conquistarti fin dal primo istante per via del suo incredibile design e il suo look & feel curato sotto ogni punto di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.