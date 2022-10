Realme GT Neo 2 con QUEST'OFFERTA è davvero imperdibile

Se state cercando un nuovo smartphone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, la nuova offerta Amazon dedicata all’ottimo Realme GT Neo 2 potrebbe davvero fare al caso vostro. Il dispositivo in questione, infatti, viene proposto a prezzo ridotto, con l’offerta di oggi, ed è venduto direttamente da Amazon.

Grazie alla promozione in corso, il Realme GT Neo 2 è disponibile al prezzo di 349,99 euro invece che 469,99 euro. Si tratta di uno sconto di 120 euro sul prezzo per la variante con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage dello smartphone, dotato, in quest configurazione, di scocca nera.

Il Realme GT Neo 2 è il protagonista delle offerte Amazon di oggi con uno sconto di 120 euro

La nuova offerta Amazon rende il Realme GT Neo 2 uno dei “best buy” del momento. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 870, una garanzia di prestazioni al top per la fascia di prezzo grazie agli oltre 700 mila punti su AnTuTu.

La versione in offerta ha 8 GB di RAM e 128 GB di storage e può contare su di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W. Il comparto fotografico include tre camere posteriore con un sensore principale da 64 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da uno per le macro da 2 Megapixel.

A completare il comparto tecnico troviamo una fotocamera anteriore da 16 Megapixel ed un sensore di impronte digitali sotto al display. Lato software, invece, c’è Android 12, personalizzato dalla Realme UI 3.0, un’interfaccia oramai matura e completa.

Con la nuova offerta Amazon, è, quindi, possibile acquistare il Realme GT Neo 2 a 349,99 euro invece che a 469,99 euro. Si tratta di uno sconto reale su quello che è oramai diventato un riferimento per questa fascia di prezzo. Rispetto alla concorrenza, infatti, lo smartphone di Realme può garantire una marcia in più in termini di performance.

