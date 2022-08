Realme GT Neo 2: bello, potente e con ricarica ULTRA VELOCE (-100€)

Lo smartphone Realme GT Neo 2 sa bene come farsi notare, sia sotto il profilo estetico che per quanto riguarda il comparto hardware. Un vero piacere per gli occhi a cui si aggiungono performance di altissimo livello. Va sottolineato il velocissimo sistema di ricarica, per ottenere completa energia nel più breve tempo possibile.

Approfittane adesso, prima che la promozione termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad un inaspettato sconto del 22%, lo smartphone Realme GT Neo 2 sarà tuo con poco più di 348 euro ed un risparmio di oltre 100 euro.

Smartphone Realme GT Neo 2 in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Nella zona frontale abbiamo un display AMOLED da 6,62 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, per immagini definite e fluide. A bordo di questo smartphone Realme troviamo l’incredibile processore Qualcomm Snapdragon 870 5G per garantire altissime prestazioni con il supporto di ben 128 GB di memoria, su cui salvare numerosissimi file o applicazioni, ed 8 GB di RAM.

Ottimi gli scatti che riuscirai a realizzare con la tripla fotocamera posteriore da 64 MP, a cui si aggiunge una fotocamera selfie da 16 MP ideale per le tue condivisioni sui social. Pieno supporto per il Dual SIM, così da utilizzare più di un numero telefonico sul tuo smartphone Realme GT Neo 2. La batteria è una bomba: 5000 mAh per coprire agevolmente tutta la giornata, con possibilità di ricarica rapida a 65 W.

Fatti guidare dall’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e porta a casa il tuo nuovo smartphone Realme GT Neo 2: oltre ad un considerevole risparmio, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

