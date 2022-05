Realme GT Master: smartphone formidabile anche nel prezzo su eBay

Realme GT Master Edition è uno smartphone davvero formidabile. Si tratta di un prodotto dalle prestazioni particolarmente interessanti. In sostanza è stato disegnato per la velocità. Oggi lo acquisti a soli 203,99 euro, invece di 399 euro.

Questo forte sconto te lo regala eBay grazie al fantastico Coupon eDays. Tu non dovrai far altro che metterlo nel carrello e inserire nell’apposita sezione il codice “MENO15EDAYS” prima del check out. In questo modo otterrai subito uno sconto del 15%.

Potrai aggiungere altri articoli e ottenere un risparmio fino a massimo 100 euro. Ti ricordiamo che il Coupon eDays di eBay potrai utilizzarlo per due volte. Quindi il tuo risparmio, in teoria, potrebbe essere di 200 euro totali.

Realme GT Master Edition sarà il tuo device definitivo. Non solo risparmi veramente tanto con questo acquisto, ma ti aggiudichi uno smartphone Android particolarmente affidabile e sicuro. Tra l’altro, selezionando PayPal potrai pagarlo in 3 comode rate a interessi zero e senza dover fornire alcuna garanzia.

Realme GT Master: con il Coupon eDays è praticamente regalato

Immagina di poter acquistare uno smartphone da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna con un processore 5G Qualcomm Snapdragon 778G. Immagina che il display sia un Samsung AMOLED da 120HZ e che la fotocamera principale abbia un obiettivo da 64MP. Non immaginare, la realtà si chiama Realme GT Master Edition 5G e ti costa solo 203,99 euro.

Ottieni questo speciale sconto grazie al Coupon eDays di eBay. Inserisci il codice magico per il risparmio scrivendo nell’apposita sezione prima del check out “MENO15EDAYS“. Inoltre, pagando con PayPal potrai dividere l’importo totale in 3 comode rate.

Grazie alla sua tecnologia particolare, Realme GT Master Edition ti offre una durata davvero unica. Non solo si ricaricherà al 100% in soli 33 minuti, grazie alla Carica SuperDart da 65W, ma ti accompagnerà funzionante per tutta la giornata e oltre con la sua super batteria.

Non lasciarti scappare questa occasione. Scegli per te il meglio della tecnologia e affidati a Realme GT Master Edition tuo a soli 203,99 euro, invece di 399 euro. Resterai stupito dalla sua qualità, ma ricordati di inserire il codice “MENO15EDAYS” prima di confermare l’ordine per ottenere questo speciale sconto.

