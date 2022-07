Realme GT Master Edition, smartphone EPICO a prezzo REGALO (-23%)

Realme GT Master Edition è ritenuto da molti come uno dei migliori smartphone di fascia media mai realizzati dal colosso cinese, e in queste ore è in fortissimo sconto su Amazon che lo rende ancora più interessante agli occhi di chi è alla ricerca del classico smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Con uno sconto del 23% che fa precipitare il prezzo di vendita ad appena 270€, infatti, il device di Realme ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze sotto qualsiasi punto di vista.

Realme GT Master Edition crolla del 23% su Amazon: affare d’oro da non perdere

Non farti ingannare dal prezzo molto economico: il device ti arriva a casa in appena un giorno con un design curato e realizzato con materiali molto buoni. Frontalmente trova posto un bellissimo display AMOLED ad altissima risoluzione che imparerai ad amare anche mentre i giochi grazie all’altissima frequenza di aggiornamento, mentre sotto il cofano un potente processore octa core di Qualcomm avvia in un istante tutte le app di cui hai bisogno.

Nonostante lo sconto a due cifre, il device di Realme saprà stupirti anche dal punto di vista fotografico con la fotocamera tripla e il suo sensore principale da 64 MP per scatti sempre ad altissima risoluzione; sul versante autonomia, invece, la batteria supporta la ricarica rapida da 65W per offrirti ore e ore di autonomia anche a fronte di appena 30 minuti di ricarica.

Metti subito nel carrello l’ottimo smartphone di Realme fintanto che puoi riceverlo a casa in appena un giorno e senza costi di spedizione con lo sconto del 23%. A questo prezzo rappresenta senza esagerazione uno dei medio gamma più interessanti degli ultimi tempi con una scheda tecnica in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.