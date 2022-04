Realme GT Master Edition: smartphone al top al minor prezzo possibile

Realme GT Master Edition in offerta su Amazon al 33% di sconto è l'occasione perfetta per fare tuo uno smartphone che rappresenta una delle scelte migliori nella fascia media.

Caratterizzato da un design curato sotto tutti i punti di vista e con una cura maniacale dei dettagli, se lo acquisti subito ti accorgerai quando il colosso cinese abbia lavorato senza sosta per confezionare un device che non ha nulla in meno rispetto i big del settore.

Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon con un sconto incredibile (-33%)

Frontalmente è presente un ottimo pannello AMOLED ad alta risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: significa che le animazioni, le immagini, i video e le applicazioni in generale, vengono mostrata a schermo con una fluidità che non ha paragoni.

Sotto la scocca, poi, è presente un ottimo processore Qualcomm di ultima generazione pensato per garantirti prestazioni sempre al top, mentre la fotocamera tripla sul retro con sensore principale da 64 MP è in grado di scattare foto e registrare video ad altissima risoluzione. Oltre agli auricolari in omaggio all'interno della confezione – una caratteristica ormai più unica che rara -, lo smartphone di Realme ha dalla sua un'ottima batteria che supporta anche la ricarica rapida da 65W: questo significa che puoi caricare completamente il telefono in appena 33 minuti.

Non perdere questa incredibile occasione per avere tra le mani uno smartphone che ha tutto l'occorrente per assicurarti prestazioni da urlo a un prezzo molto economico. Acquistalo subito per riceverlo a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra: imparerai ad amare tutte le sue feature fin dalla prima accensione.

