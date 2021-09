Realme GT Master Edition è in promozione e torna così al suo minimo storico. Lo acquisti su Amazon pagandolo appena 299,00€, un vero prezzaccio se consideri cosa ti offre. Disponibile fin da subito, lo ricevi in pochissimi giorni e soprattutto gratuitamente. Inoltre, se vuoi, lo puoi pagare con finanziamento a tasso zero: una favola in poche parole.

Uno smartphone eccezionale: Realme GT Master Edition

Capace di stupirti fin dal primo sguardo, Realme GT Master Edition è uno smartphone eccezionale. Disponibile in tutte e tre le colorazioni, la versione Voyager Grey è sicuramente la più affascinante con la sua scocca posteriore texturizzata.

Acquistarlo significa tenere tra le mani un mostro di telefono, sai perchè? Non gli manca assolutamente nulla. La scheda tecnica è degna di nota e ora capirai il perchè.

Come display monta un pannello Samsung AMOLED con refresh rate a 120HZ. I colori sono così vividi da farti immedesimare a tutti gli effetti con ciò che stai visualizzando, soprattutto quando punti ai contenuti streaming. Nel suo cuore, invece, è stato installato un processore Qualcomm Snapdragon che con 6GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione ti fa sbizzarrire in tutto e per tutto. Non ti porre limiti visto che non ne esistono.

Lato fotografia non è da meno considerata la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 megapixel e la fotocamera frontale firmata SONY da 32 megapixel. Praticamente scatti selfie in alta definizione come se avessi una macchina fotografica a tua disposizione.

In più non puoi ignorare la batteria integrata che non solo ti garantisce un'autonomia longeva, ma si alimenta persino con carica SuperDart da 65W. In appena 33 minuti torna al 100%.

Eccezionale, vero? Secondo me un vero best buy della fascia media. Se sei interessato non perdertelo a 299,00€ su Amazon in una delle sue tre colorazioni disponibili. Lo ordini e lo ricevi a casa velocemente e gratuitamente.

