Realme GT Master Edition, prezzo ESPLOSIVO per il POTENTE mediogamma

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android e vuoi mettere le mani sul più potente device con il miglior rapporto qualità/prezzo, è proprio il caso che ti fermi un attimo per scoprire questa validissima offerta di Amazon sull’ottimo Realme GT Master Edition. Ad appena 289€ con uno sconto del 17%, infatti, il device del colosso cinese ha tutte le carte al posto giusto per assicurarti un’esperienza di utilizzo di alto livello e soddisfare le tue personali esigenze.

Realizzato con materiali di buon livello che gli conferiscono un design piacevole e giovanile, lo smartphone Android monta un bellissimo display AMOLED super fluido ad altissima risoluzione. Sotto il cofano trova posto un potente processore octa core di Qualcomm ideale per giocare e in grado di avviare tutte le tue app in istante, mentre la batteria gode della ricarica rapida da 65W per garantirti ore e ore di autonomia anche dopo appena 20 minuti di carica.

Il potentissimo Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon con il 17% di sconto

Inoltre, sul retro è presente anche una fotocamera tripla con un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) in grado di scattare foto ad altissima risoluzione e video a qualità cinematografica.

Come puoi ben intuire lo smartphone di Realme è in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo sopra la media sotto tutti i punti di vista, perciò non puoi assolutamente non acquistarlo subito su Amazon con tanto di consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime.

