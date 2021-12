Realme GT Master Edition in sconto da non perdere con CODICE

Acquistare da smartphone è comodissimo ma poi se prendi in considerazione che puoi accedere a promozioni speciali, non può che essere conveniente. Infatti iniziare a fare i regali di Natale grazie a questa occasione non può che essere il primo passo per fare pensieri speciali a prezzi pazzeschi. Cerchi uno smartphone? Su eBay puoi acquistare il Realme GT Master Edition in edizione speciale a soli 256,49€. Come fare? Ti basta aprire l'applicazione e inserire il codice “XMAS21APP” al momento del pagamento.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia quindi non perdere l'occasione.

Realme GT Master Edition: uno spettacolo di dispositivo

Tra gli smartphone più in voga sul mercato, Realme GT Master Edition non può che essere tra questi. In questa edizione Voyager Grey è praticamente pazzesco perché ricorda esattamente il retro di una valigia di lusso. In più non ti stupisce dal solo punto di vista estetico ma anche con le sue caratteristiche tecniche spaziali.

Lo prendi in mano e puoi farci tutto quello che vuoi: streaming, applicazioni, gaming mobile e scattare fotografie di prima qualità. Non ti lascia deluso sotto nessun punto di vista tant'è perfetto.

Per citare giusto qualche particolare tecnico ti faccio sapere che ha un display da 6.43 pollici in elevata risoluzione, un processore Qualcomm Snapdragon che supporta anche il 5G e una tripla fotocamera con 64 megapixel in totale.

Non solo, le sorprese non finiscono qua dal momento che ha una batteria che si ricarica in minuti e non ti abbandona mai ed è persino Dual SIM per il massimo della comodità.

Acquista subito Realme GT Master Edition su eBay a soli 256,49€. Lo ordini e lo ricevi a casa in quattro e quattr'otto con le spedizioni gratuite e veloci. Non ti dimenticare di completare l'acquisto da app perché il coupon “XMASAPP21” è valido solo lì.