Realme GT Master Edition, il POTENTISSIMO smartphone crolla su Amazon

Inutile girarci attorno: l’offerta Amazon di oggi sull’ottimo smartphone Androi di fascia medio alta Realme GT Master Edition ti dà la possibilità di mettere le mani su quello che è stato definito come il miglior mediogamma mai realizzato dal colosso cinese.

Ad appena 329€ con il 17% di sconto, infatti, solo oggi hai a disposizione una occasione davvero unica per ricevere direttamente a casa in appena 1 giorno un device che saprà soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Prezzo super vantaggioso su Amazon per l’ottimo Realme GT Master Edition

Dotato di un bellissimo design per via dei materiali di alto livello con cui è stato realizzato, Realme GT Master Edition monta un bellissimo display AMOLED super fluido e ad altissima risoluzione perfetto per guardare qualsiasi tipo di contenuto video. Ad esso si aggiunge, inoltre, un potentissimo processore octa core di Qualcomm con connettività 5G e con tanta RAM a disposizione per avviare velocemente qualsiasi applicazione, mentre la batteria con la super ricarica rapida da 65W è sempre al tuo fianco per garantirti ore e ore di utilizzo.

A tutto ciò si aggiunge poi un comparto fotografico di primo livello: sul retro, infatti, trovano posto tre lenti con un sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti sempre di qualità e video ad altissima risoluzione.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello il super smartphone di fascia media di Realme fintanto che puoi acquistarlo con il 17% di sconto con tanto di consegne rapide, in giornata e soprattutto gratis con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.