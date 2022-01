Realme GT Master Edition: il miglior mid-range è in OFFERTA

Il Realme GT Master Edition si trova in offerta su Amazon a 299€, con uno sconto di 30 euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta di uno dei prezzi più bassi di sempre per il Master Edition. L'ottimo mid-range del brand cinese è disponibile in colorazione nera, bianca o grigia, ha un bel design, un'ottima qualità costruttiva e un rapporto qualità/prezzo senza eguali. Al potente SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G si affianca no 6 o 8GB di memoria RAM e 128 o 256GB di storage interno.

La scheda tecnica si completa con un display AMOLED FullHD+ con refresh rate a 120Hz, una caratteristica tipica di smartphone di fascia alta. Il comparto fotografico è lo stesso del top di gamma Realme GT, alla fotocamera principale da 64MP si affianca una ultra-grandangolare e un sensore macro, per scatti ravvicinati a dettagli e piccoli oggetti.

Anche l'autonomia non è da meno, inoltre Realme vanta un sistema di ricarica a 65W, che riesce a ricaricare lo smartphone da 0 a 100% in circa mezz'ora.

Oggi è possibile acquistare l'ottimo Realme GT Master Edition in offerta su Amazon a 299€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.