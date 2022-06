Realme GT Master Edition, costa come un mediogamma ma è il TOP

Quando scopri che l’ottimo Realme GT Master Edition è disponibile in offerta su eBay ad appena 239€ è praticamente impossibile non saltare subito sulla sedia e acquistare immediatamente l’ottimo smartphone di fascia media di Realme.

Il motivo è molto semplice: il dispositivo dispone di un design e un hardware che solitamente è tipico di device che costano anche 2-3 volte tanto, ma come sempre Realme è in grado di stravolgere il mercato come nessun’altra azienda.

Realme GT Master Edition è tuo a un prezzo mai visto prima: offerta shock su eBay

Già dal design capisci subito che Realme GT Master Edition non è il classico smartphone Android economico: è curato, perfettamente ottimizzato e il retro dispone di una particolare lavorazione che ricorda le valigie di un certo livello. Frontalmente è presente un bellissimo display ad altissima risoluzione mentre sotto il cofano un potente processore octa core di Qualcomm è sempre a tua disposizione per avviare ogni applicazione in un istante; inoltre, la batteria può sfruttare il supporto alla ricarica rapida da 65W per assicurarti tantissime ore di utilizzo anche dopo appena 30 minuti di carica.

Preparati a scattare foto e girare video ad altissima qualità con la fotocamera tripla: il sensore principale da 64 MP può contare sulla IA (Intelligenza Artificiale) per garantirti scatti di alto livello in ogni condizione, anche in assenza di una buona luminosità.

A questo prezzo è praticamente impossibile non prendere in considerazione l’ottimo smartphone di Realme: mettilo subito nel carrello per riceverlo in pochissimo tempo e scoprire con mano tua per quale motivo viene spesso etichettato come il punto di riferimento della fascia media per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

