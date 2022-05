Realme GT Master Edition a prezzo SHOCK: 5 motivi per prenderlo subito

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Android con un rapporto qualità/prezzo impareggiabile, allora non devi assolutamente farti scappare questa incredibile offerta Amazon sull’ottimo Realme GT Master Edition.

Infatti, con uno sconto del 34% sul prezzo di listino, il device del colosso cinese rappresenta la soluzione ideale sotto molti punti di vista.

Realme GT Master Edition è in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Non sei pienamente convinto dell’offerta e vuoi scoprire qualcosa di più sul device? Nessun problema, scopri quali sono i 5 motivi per cui è la tua occasione per fare un ottimo affare:

Design : lo smartphone dispone di un bellissimo design curato sotto ogni punto di vista, unico nel suo genere e con una lavorazione della cover posteriore che ricorda le valigie da viaggio;

: lo smartphone dispone di un bellissimo design curato sotto ogni punto di vista, unico nel suo genere e con una lavorazione della cover posteriore che ricorda le valigie da viaggio; Display : il pannello AMOLED ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz è il massimo a cui puoi ambire in questa fascia di prezzo. Ha ottimi angoli di visuale, un’elevata luminosità e per di più integra anche il sensore di impronte;

: il pannello AMOLED ad altissima risoluzione e con frequenza di aggiornamento a 120 Hz è il massimo a cui puoi ambire in questa fascia di prezzo. Ha ottimi angoli di visuale, un’elevata luminosità e per di più integra anche il sensore di impronte; Fotocamera : sebbene si tratti di un device economico, lo smartphone di Realme ha dalla sua una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 64 MP in grado di assicurarti scatti e video di altissima qualità in ogni situazione;

: sebbene si tratti di un device economico, lo smartphone di Realme ha dalla sua una fotocamera posteriore tripla con un sensore principale da 64 MP in grado di assicurarti scatti e video di altissima qualità in ogni situazione; Batteria : il modulo da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperDart da 65W è sempre al tuo fianco per assicurarti un utilizzo per molte ore;

: il modulo da 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperDart da 65W è sempre al tuo fianco per assicurarti un utilizzo per molte ore; Prezzo: forse l’elemento più importante tra quelli visti finora. A questo prezzo è impossibile individuare un device con un rapporto qualità/prezzo di questo livello.

Cosa stai aspettando? Prendi al volo questa incredibile offerta e metti subito nel carrello l’incredibile smartphone di Realme per riceverlo subito a casa a un prezzo che non puoi lasciarti scappare; resterai estasiato dall’incredibile design e dall’esperienza di utilizzo curata e appagante.