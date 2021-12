Realme GT in versione 12+256GB: MEGA OFFERTA (-149 euro)!

Realme GT, in configurazione da 12+256GB, è uno smartphone che vanta al suo attivo una scheda tecnica di tutto rispetto e, grazie all'offerta che ti proponiamo oggi, potrai averlo con quasi 50 euro in meno rispetto al modello base da 8+128GB. Approfitta della promozione: acquistalo ora su Amazon e, con uno sconto folle del 25%, pagherai appena 449,99 euro con un risparmio di oltre 149 euro.

Realme GT in offerta ad un prezzo super conveniente

Il chip Qualcomm Snapdragon 888, realizzato con un processo a 5 nm, offre prestazioni di altissimo livello per goderti ore ed ore di gameplay. Al suo supporto agiscono 256GB di storage interno e 12GB di memoria RAM.

Frontalmente troviamo uno sbalorditivo display Super AMOLED con frequenza d'aggiornamento a 120Hz e diagonale da 6.43 pollici, con colori vividi e realistici. Non perderti i migliori contenuti sul web grazie alla velocissima connessione 5G. Ricordiamo poi la batteria da 4.500mAh con ricarica rapida a 65W e i due altoparlanti Dolby Atmos di nuova generazione.

Un vero e proprio best buy! Metti nel carrello il tuo smartphone Realme GT: oltre ad un considerevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.