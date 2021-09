Realme GT da 8/128GB scontato di 70€ su Amazon!

È stato presentato da poco in Italia, ma il nuovo smartphone Realme GT è già in offerta su Amazon al prezzo di 429 euro invece di 499 euro. L'offerta dura solo per poco, quindi affrettatevi perché le spedizioni sono rapide e gratis.

Realme GT: caratteristiche principali

Un device bello esteticamente e una vera potenza sotto il punto di vista delle prestazioni. Il suo display è un pannello davvero splendido: si tratta di schermo Super AMOLED da 6,43″ che gode di refresh rate da 120Hz, perfetto per esperienze di gaming mozzafiato. Inoltre presenta una frequenza di campionamento del tocco pari a 360 Hz, il 100% dell’ampia gamma cromatica P3 e il 98% di saturazione NTSC per offrire colori ultra vividi e realistici.

Il suo cuore pulsante è composto dal nuovo e potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, che, ovviamente, garantisce anche il pieno supporto alla rete 5G. Ad affiancarlo ci sono ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno: tutto lo spazio e la potenza che vi servono e anche oltre. Infatti, potrai sostenere anche le più impegnative sessioni di gaming senza preoccuparvi del rischio di surriscaldamento: a evitarlo ci penserà il potente sistema di dissipazione a camera di vapore. La combinazione del core Cortex-X1 e della banda base X60 integrata vi consente di giocare senza problemi ai vostri giochi preferiti e di immergervi al contempo nel mondo del 5G.

Sul posteriore, il comparto fotografico è composto da ben 3 sensori con il principale da ben 64MP e un software avanzato dotato di una serie di funzionalità aggiuntive. La ciliegina sulla torta di questo gioiellino è la super batteria dotata di supporto al sistema di ricarica super rapido da 65W e il sistema audio con due altoparlanti Dolby Atmos che regola il suono in base all'ambiente.

Non perdere l'occasione di fare il vostro affare del giorno, portandovi oggi a casa il Realme GT a prezzo super da Amazon: completa l'ordine adesso per accaparrarvelo a 429 euro appena con spedizioni rapide e gratis.