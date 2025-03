Realme GT 7 Pro al minimo storico su Amazon con l'offerta di oggi (anche in 12 rate)

È il momento giusto per acquistare il Realme GT 7 Pro. Il top di gamma con Snapdragon 8 Elite, infatti, è ora disponibile in offerta su Amazon al prezzo scontato di 759 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal coupon da 40 euro da applicare prima di aggiungere lo smartphone al carrello.

Il modello di Realme è venduto e spedito da Amazon ed è disponibile anche optando per il pagamento in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta dell’occasione giusta per acquistare un top di gamma con Snapdragon 8 Elite con un prezzo davvero ottimo che rappresenta anche il minimo storico su Amazon per il Realme GT 7 Pro.

Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT 7 Pro: la scheda tecnica

La scheda tecnica del Realme GT 7 Pro comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 6.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone è dotato anche di un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico ha una tripla fotocamera posteriore, con anche un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15. Lo smartphone è certificato IP68/IP69.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 7 Pro al prezzo scontato di 759 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 12 rate mensili. Per accedere subito alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.