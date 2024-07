realme GT 6T: potenza e velocità a soli 379€ con il Prime Day

Un’occasione unica è ora disponibile, salvo esaurimento scorte, su Amazon per il Prime Day. Il realme GT 6T è il protagonista. Oggi è in promozione a un prezzo davvero fantastico come questo smartphone potente e veloce. Acquistalo ora a soli 379,99€, invece di 549,99€.

Si tratta di un’opportunità pazzesca per chi cerca un telefono dalle prestazioni elevate, ma dal prezzo contenuto. Il 31% di sconto ti sta aspettando, ma il consiglio è di essere veloce. La consegna gratuita è inclusa e puoi pagare in 5 rate a tasso zero da soli 76€ al mese.

realme GT 6T: specifiche da top di gamma a prezzo da scaffale

Il realme GT 6T si presenta con un design che ricorda un’auto sportiva. Elegante, ma aggressivo allo stesso tempo, questo telefono non stanca mai alla vista. Le caratteristiche premium da vero top di gamma sono assicurate nonostante il prezzo da scaffale. Acquistalo al 31% di sconto con il Prime Day.

Sotto la scocca batte un cuore potente con il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Le prestazioni sono elevate per un’esperienza sempre gratificante e mai penalizzante, anche in multitasking e con i giochi processocentrici. Ma questo non è tutto.

Infatti, il GT 6T integra un super display a 6000 nit da 120Hz di refresh rate e la ricarica SUPERVOOC da ben 120W. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 379,99€, invece di 549,99€.