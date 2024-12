Realme GT 6T: nuovo minimo su Amazon, è il best buy della fascia media

Il Realme GT 6T cala di prezzo con la nuova offerta Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy. Lo smartphone di Realme è acquistabile al prezzo scontato di 366 euro scegliendo la versione 8/256 GB mentre la versione 12/256 GB è disponibile al prezzo di 399 euro. Per gli utenti selezionati c’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate. Si tratta di un nuovo minimo storico su Amazon. L’offerta è disponibile di seguito.

Realme GT 6T: la scelta giusta per la fascia media

Il Realme GT 6T è un ottimo mid-range, con un display AMOLED LTPO da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che con il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. C’è anche una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel, e può contare sul sistema operativo Android 14, con l’aggiornamento ad Android 15 in arrivo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6T con un prezzo scontato di 366 euro, scegliendo la versione 8/256 GB. In alternativa, c’è la versione 12/256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 399 euro. L’acquisto può avvenire anche in 5 rate mensili. La promo è accessibile tramite il box qui di sotto. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon.

