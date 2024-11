realme GT 6T è Best Buy al Black Friday di Amazon

Cerchi uno smartphone che si avvicini a un top di gamma per prestazioni, ma che non costi uno sproposito? In questo momento il realme GT 6T è un ottimo best buy. Lo trovi al 33% di sconto su Amazon grazie al Black Friday. Non perdere tempo. Acquistalo a soli 369€, invece di 549,99€. Si tratta di un vero affare!

Tra l’altro, con Amazon Prime, hai anche la possibilità di pagare in 5 comode rate a tasso zero. Seleziona “Pagamenti rateali” prima di metterlo in carrello. Lo pagherai a partire da 74€ al mese, senza interessi. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa nell’offerta.

realme GT 6T: perché acquistarlo oggi

Sai perché devi acquistare il realme GT 6T oggi stesso? Perché il suo prezzo è super conveniente! Mettilo in carrello a soli 369€. Questa promozione è disponibile solo su Amazon per il Black Friday. Un’opzione molto interessante per chi cerca un telefono di fascia media con prestazioni elevate e alcune caratteristiche da top di gamma.

Il display AMOLED Full HD+ con refresh rate a 120Hz e fino a 6000 nit parla da solo. Inoltre, questo smartphone è equipaggiato con il processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 con ben 8GB di RAM e 256GB di ROM. La batteria da 5500 mAh completa l’opera assicurando un’elevata autonomia.

Nonostante alcune limitazioni rispetto al modello superiore, le fotocamere principali da 50MP offrono scatti di qualità. Acquistalo adesso a soli 369€, invece di 549,99€.