Realme GT 6T al minimo su Amazon: è lui il re della fascia media?

Il Realme GT 6T punta a ritagliarsi uno spazio da protagonista assoluto della fascia media del mercato e con la nuova offerta Amazon, disponibile in questo momento, diventano uno dei best buy del momento per chi cerca uno smartphone davvero potente ma con un prezzo contenuto. Sfruttando l’offerta in corso, è ora possibile acquistare il mid-range di Realme al prezzo scontato di 360 euro, scegliendo la versione 8/256 GB mentre la versione 12/256 GB costa 429 euro. Lo smartphone è acquistabile anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT 6T: un affare tra i mid-range su Amazon

La scheda tecnica del Realme GT 6T comprende un display LTPO OLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, affiancato da 8/12 GB di memoria RAM e da 256 GB di storage UFS 4.0.

Lo smartphone può contare anche su di una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 120 W. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo Android 15. Il mid-range di Realme è dotato di supporto Dual SIM, di un sensore di impronte digitali e della certificazione IP65.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6T al prezzo scontato di 360 euro e con possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Si tratta di un’offerta valida per un periodo di tempo limitato.