Realme GT 6T al minimo storico su Amazon: è il best buy della fascia media

Il Realme GT 6T si conferma un punto di riferimento per la fascia media: con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, il mid-range è acquistabile al prezzo scontato di 360 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di uno smartphone completo che, con un prezzo contenuto, riesce a offrire prestazioni davvero soddisfacenti. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT 6T: la scelta giusta tra i mid-range

Il Realme GT 6T è uno degli smartphone più interessanti della fascia media, grazie a una scheda tecnica completa e senza punti deboli e a un prezzo oramai sempre più accessibile. Tra le specifiche tecniche troviamo un display LTPO OLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, una garanzia assoluta in termini di prestazioni. Ci sono, inoltre, 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre a una batteria da 5.500 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, il sistema operativo Android 14 ed è certificato IP65.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6T al prezzo scontato di 360 euro, con anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Per accedere subito alla promo è sufficiente premere sul box qui di sotto.