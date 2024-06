Realme GT 6T da 256GB più in REGALO gli auricolari Buds Air 6 (-249€)

Hai messo da parte qualche soldo per acquistare uno smartphone top di gamma e magari anche delle cuffiette Bluetooth di qualità? Allora non perderti questa fantastica occasione. Se vai immediatamente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Realme GT 6T più Buds Air 6 a soli 399,99 euro, invece che 648,98 euro.

Non stropicciarti gli occhi e non svenire. Il prezzo che vedi è reale e se fai veloce puoi avvalerti di uno sconto pazzesco del 38% che ti permette di risparmiare la bellezza di quasi 249 euro sul totale. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Realme GT 6T + Buds Air 6 a prezzo folle

Non ci sono dubbi, a un prezzo del genere è sicuramente l’affare più interessante di oggi. Potrei avere il bellissimo Realme GT 6T, uno smartphone performante con il potente processore Snapdragon 7+ Gen 3 e 8 GB di RAM. Gode di uno spazio di archiviazione da 256 GB, un Hyper Display da 6,78 pollici con refresh rate a 120 Hz e una fotocamera Sony da 50 MP.

In regalo riceverai le bellissime Buds Air 6 che hanno un design innovativo con cancellazione attiva del rumore e doppio microfono per chiamate perfette. Possiedono anche la modalità trasparenza e una batteria da 25 ore totali con ricarica super rapida. Sono leggere e comode.

Questo è un treno che sta passando velocissimo e per riuscire a salirci dovrai esserlo anche tu. Quindi vai all’istante su Amazon e acquista Realme GT 6T più Buds Air 6 a soli 399,99 euro, invece che 648,98 euro. Se sei abbonato ad Amazon Prime la spedizione è gratuita. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.