Realme GT 6 sta arrivando: il focus sarà l'intelligenza artificiale

Sky Li, fondatore e CEO di Realme, ha confermato il ritorno della serie GT sul mercato internazionale dopo una pausa di due anni. Questo rilancio mira a rafforzare la presenza di Realme nel segmento degli smartphone di fascia alta, portando con sé una ventata di innovazione.

Cresce l’attesa per Realme GT 6

Sky Li si dichiara fiducioso circa il successo dell’azienda nel mercato di fascia alta, affermando che il prossimo Realme GT 6 supererà ogni aspettativa. Il CEO ha accolto con entusiasmo l’attesa degli utenti per il ritorno della serie GT, assicurando che non mancheranno le sorprese. Realme, con il suo spirito competitivo, mira a raggiungere nuovi traguardi nell’intelligenza artificiale, mantenendo le performance dei suoi dispositivi a livelli eccellenti.

Il 18 agosto 2021, Realme GT 5G è stato lanciato in India e si è rapidamente guadagnato il soprannome di “Flagship Killer del 2021”. Ora, l’attesissimo GT 6 promette di superare i suoi predecessori, introducendo innovazioni in un mercato ormai stagnante. Equipaggiati con tecnologie di ultima generazione, i nuovi smartphone della serie Realme GT integreranno un’esperienza AI all’avanguardia, puntando ad affermarsi come “Nuovi Flagship Killer potenziati dall’AI” e strizzando l’occhio al pubblico più giovane. Lo stesso Sky Li ha dichiarato quanto segue:

“La competizione nel settore si sposterà dal solo hardware ad una combinazione di hardware, software e capacità tecnologica. L’intelligenza artificiale sta diventando il prossimo terreno di competizione, l’imaging, la voce e l’interazione saranno le tre tendenze principali dello sviluppo futuro dell’intelligenza artificiale.”

Per cui, il nuovo Realme GT 6 sarà tra i primi smartphone del produttore ad integrare completamente la tecnologia AI, concentrandosi su funzioni avanzate di imaging e miglioramento dell’esperienza utente.