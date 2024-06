Realme GT 6: nuovo flagship killer in arrivo con display da 6000 nit

Il lancio del nuovo Realme GT 6 è ormai imminente, con l’evento di presentazione in programma per il 20 giugno a Milano. Questo attesissimo flagship killer segna il ritorno della serie GT, promettendo di stabilire nuovi standard nel settore degli smartphone grazie al display più luminoso al mondo.

Realme GT 6 si distingue per quattro elementi fondamentali: luminosità, tecnologia di eccellenza, protezione degli occhi e un’esperienza d’uso da vero top di gamma. Con queste caratteristiche, il nuovo smartphone supera le aspettative, offrendo agli utenti un dispositivo all’avanguardia.

Realme GT 6 s’illumina d’immenso con il super display

Realme GT 6 introduce un innovativo display Ultra Bright da 6000 nit, il primo nel settore, che combina massima luminosità e ridotto consumo energetico. Questo pannello assicura eccezionale visibilità e operatività anche sotto la luce solare diretta, migliorando significativamente l’esperienza d’uso. Il dispositivo include poi tecnologie HDR e Pro-XDR che ottimizzano la gamma di colori e la luminosità, rendendolo ideale per i videogiochi con neri più profondi e colori vivaci. Dotato di sensori che monitorano costantemente la luce ambientale, Realme GT 6 si adatta con precisione a 10.240 livelli di luminosità.

Da segnalare la presenza della tecnologia LTPO 8T, che adatta la frequenza di aggiornamento del display ai contenuti, riducendo il consumo energetico fino al 20%. Questo risparmio energetico equivale a un aumento della batteria di 300 mAh, portando le prestazioni complessive a quelle di una batteria da 5800 mAh (5500 mAh + 300 mAh). Il sistema di regolazione della luminosità PWM a 2160 Hz riduce l’affaticamento degli occhi, eliminando lo sfarfallio e fornendo un’immagine uniforme e chiara. Non manca una tecnologia di protezione della vista alimentata dall’intelligenza artificiale, che regola luminosità e temperatura del colore in base alla luce ambientale e alle modalità di utilizzo. Invece, per l’uso notturno, la modalità Sleep imposta automaticamente colori più caldi.

Realme GT 6 ha ottenuto le certificazioni SGS Five-star Esports Display per la fluidità delle immagini e la reattività nei giochi, SGS Five-star Sunlight-Readable Display per la leggibilità in tutte le condizioni di luce, SGS AI Eye-Protection Display per la riduzione dell’affaticamento visivo e TÜV Rheinland Flicker Free Display per il comfort visivo anche con scarsa illuminazione. In conclusione, Realme GT 6 potrà contare su uno schermo davvero prestigioso, in grado di fare la differenza rispetto ai top di gamma ora in commercio.