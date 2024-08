Realme GT 6 in super offerta: con il codice sconto di eBay è un BEST BUY

Il Realme GT 6 con 512GB di memoria interna è disponibile su eBay al prezzo speciale di 548€, grazie al codice sconto AGOSTO24. Caratteristiche avanzate, fotocamera di primo livello e un design accattivante. E’ lui il telefono Android da meno di 600€ su cui puntare: ma devi essere veloce, l’offerta non durerà per sempre.

Il Realme GT 6 è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 3, una versione leggermente modificata del chip di punta di Qualcomm, che offre prestazioni elevate sia nelle attività quotidiane che nei giochi. E’ una soluzione di ultimissima generazione, progettata per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni di forte stress: e, infatti, il Realme GT 6 è in grado di gestire anche giochi pesantissimi come Genshin Impact con il minimo sforzo.

La batteria da 5500mAh garantisce un’autonomia eccellente, permettendo fino a due giorni di utilizzo con una singola carica. Inoltre, il supporto per la ricarica rapida SuperVOOC a 120W consente di raggiungere il 50% di carica in soli 15 minuti, rendendo il dispositivo sempre pronto all’uso​.

Il GT 6 è dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e una luminosità di picco fino a 6000 nits, garantendo una visibilità eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Il display supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, offrendo un’esperienza visiva fluida e reattiva.

Il comparto fotografico del Realme GT 6 include una fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 50MP con zoom ottico 2x e un obiettivo ultra-grandangolare da 8MP. La qualità delle foto è generalmente elevata, soprattutto in condizioni di buona illuminazione, grazie alla tecnologia HDR.

Tutte caratteristiche formidabili, che ne fanno una delle migliori opzioni in questa fascia di prezzo. Che aspetti? Sfrutta subito il codice sconto per avere il Realme GT 6 ad un ottimo prezzo!