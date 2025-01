Realme GT 6 al prezzo più basso di sempre su Amazon: un affare per la fascia media

Il Realme GT 6 diventa sempre più interessante: con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, il mid-range con Snapdragon 8s Gen 3 è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico sullo store. La versione 8/256 GB viene proposta al prezzo scontato di 448 euro mentre quella 12/256 GB è ora acquistabile al prezzo di 481 euro. Per gli utenti Amazon selezionati c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. L’offerta è disponibile di seguito.

Realme GT 6: un affare nella fascia media

La scheda tecnica di Realme GT 6 include un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da 8/12 GB di RAM e 256 GB di storage UFS 4.0.

Da segnalare anche una batteria da 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W oltre che una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6 al prezzo scontato di:

448 euro per la versione 8/256 GB

per la versione 481 euro per la versione 12/256 GB

Il prezzo cala al nuovo minimo storico. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.