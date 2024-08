Realme GT 6 (12/512 GB) è il best buy di oggi su Amazon con QUEST'OFFERTA (anche in 5 rate)

Il Realme GT 6 è uno degli smartphone più interessanti sul mercato in questo momento. Si tratta dell’alternativa giusta ai top di gamma, con prestazioni ottime e un prezzo decisamente più basso. Con l’offerta Amazon in corso in questo momento è possibile acquistare il “flagship killer” di Realme al prezzo scontato di 579 euro, scegliendo la versione più interessante, con 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Realme GT 6: un best buy assoluto tra gli smartphone

La scheda tecnica del Realme GT 6 comprende il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM, 512 GB di storage e da una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 120 W. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 50 Megapixel.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme GT 6 12/512 GB con un prezzo scontato di 579 euro. Lo smartphone tocca il suo minimo storico su Amazon con questa versione ed è ora disponibile anche con acquisto in 5 rate mensili. Il modello è venduto direttamente da Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul link qui di sotto.