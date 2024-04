Realme GT 5G, non si rinuncia allo SCONTO di 135€: poche unità

Realme GT 5G è uno smartphone che spicca in questa fascia di mercato, grazie al suo impatto estetico unico ed alle caratteristiche tecniche all’avanguardia. Offre una navigazione su internet incredibilmente veloce grazie alla connettività 5G e scatta foto di straordinaria qualità con una risoluzione di 64 MP.

Approfitta di questa imperdibile occasione prima che sia troppo tardi: ordina su Amazon il tuo smartphone Realme GT 5G ed ottieni uno sconto eccezionale del 27%, che fa scendere il prezzo a soli 364 euro anziché 499 euro.

Crollo di prezzo per lo smartphone Realme GT 5G

Il processore Qualcomm Snapdragon 888, realizzato con tecnologia a 5 nm, garantisce prestazioni superlative per un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente sul tuo Realme GT 5G. A supporto, troverai 128 GB di storage interno e 8 GB di RAM.

Lo schermo Super AMOLED da 6,43 pollici sul fronte di questo smartphone Realme offre una visualizzazione sbalorditiva, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e con colori vividi e realistici. Approfitta poi della connessione ultraveloce 5G per non perderti i migliori contenuti online.

Non dimenticare la batteria da 4.500 mAh con tecnologia di ricarica rapida da 65 W, oltre ai due altoparlanti Dolby Atmos di ultima generazione che pongono le basi per un’esperienza audio immersiva e travolgente.

Hai la possibilità di risparmiare ben 135 euro per uno smartphone di potenza estrema, ecco perché devi agire in fretta ed salvare nel carrello il tuo Realme GT 5G: come se non bastasse, arriverà a casa con consegna gratis.