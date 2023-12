Realme GT 5 Pro è UFFICIALE e sfida i TOP DI GAMMA più potenti

In queste ore è stato lanciato ufficialmente il nuovo flagship Realme GT 5 Pro; si tratta di un terminale fantastico, dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm (di fatto sfida i top di gamma next-gen), ha un sensore Sony LYT-808 da 50 megapixel e uno schermo OLED con bordi curvi. Dopo mesi di rumors, finalmente la compagnia ha tolto i veli a questa ammiraglia pazzesca. Scopriamo le sue caratteristiche complete.

Realme GT 5 Pro: le caratteristiche complete

Questo nuovo smartphone di Realme è un top in tutto e per tutto; esteticamente è alquanto classico per gli standard ma ha un hardware di prim’ordine. Di fatto presenta una camera di dissipazione del calore con una superficie di 12.000 mm2 e posteriormente c’è una back cover in vetro (in pelle vegana con alcune colorazioni), c’è un modulo fotografico circolare con tante lenti a bordi.

Lo schermo è un display LTPO OLED da 6,78″ con refresh rate da 144 Hz e risoluzione 1,5K, oscuramento PWM a 2160 Hz, frequenza di campionamento tattile a 2160 Hz, oscuramento DC, Pro-XDR e 4.500 nit di luminosità di picco. C’è la selfiecam in un foro di piccole dimensioni e sui lati abbiamo la curvatura che migliora la maneggevolezza del terminale con una mano.

Sotto la scocca dispone del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm coadiuvato da 16 GB di RAM LPDDR5X e da memorie UFS 4.0 fino a 1 TB. La batteria è da 5400 mAh e si ricarica via cavo da 100W e con la wireless charging a 50W. C’è Android 14 con skin Realme UI 5.0 e l’azienda promette fino a 3 anni di update con quattro anni di patch di sicurezza al seguito.

Sul fronte fotografico abbiamo una main camera LYT-808 di Sony (la stessa lente che ritroviamo sul nuovo OnePlus 12) con OIS (stabilizzazione ottica) e coadiuvato a un altro teleobiettivo periscopico Sony IMX890 da 50 megapixel con zoom ottico 3x e ibrido fino a 120x. C’è poi una lente Sony IMX355 da 8 megapixel per le riprese in ultrawide. La selfeicam è da 32 megapixel. Il prezzo di partenza è di 3.399 Yuan (circa 479 dollari USA) per il modello standard da 12 GB + 256 GB. Attendiamo notizie in merito alla distribuzione internazionale.

Nelle notizie correlate, se cercate un buon midrange, vi consigliamo il Realme GT 5G a soli 399,99€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.